‘Estadão Notícias’: Crise entre EUA e Irã pode acabar até em guerra mundial?

Desde que os Estados Unidos mataram na última sexta (3) o general do Irã, Qassim Suleimani, em ofensiva no Iraque, a escalada de tensão entre os dois países vem aumentando – com ameaças de ambos os lados. O conflito pode resultar em uma guerra formal num futuro próximo? Ela ficaria restrita à região do Oriente Médio ou pode até envolver outros países?

Edição de hoje (06) do podcast ‘Estadão Notícias’ discute o tema numa conversa com o repórter Roberto Godoy, especialista em defesa e estratégias militares, e o colunista de ‘Internacional’, Lourival Sant’Anna. Ouça no player acima.

Corpo de Suleimani foi recebido no aeroporto internacional de Ahvaz, em Teerã, com choro e gritos de ordem. (Foto: Hossein Mersadi/AP)