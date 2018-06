‘Estadão Notícias’: Crise hoje no Brasil é de representatividade, analisa Toledo

Edição desta sexta-feira, 04, entrevista o colunista de política do Estadão, José Roberto de Toledo. Ele analisa o resultado da votação na Câmara que barrou a denúncia contra o presidente Michel Temer e faz profundas críticas ao estágio em que chegou o sistema político/eleitoral brasileiro. “Gerou um distanciamento. O cara nem vai mais para rua protestar, acha que não tem mais jeito, de que a política não pertence a ele”, constata. Essa total quebra de relação entre a sociedade e a classe política, segundo ele, “é o pior dos mundos”. Ouça no player abaixo.

‘Estadão Notícias’ de hoje ainda traz o clima em Manaus antes das eleições governamentais deste domingo em todo o Estado do Amazonas. O repórter Pedro Venceslau, que está no local, participa do programa e fala sobre um pleito que chegou estar ameaçado de não ocorrer. Mas ontem à noite, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, manteve a eleição no Estado. Lewandowski, no entanto, determinou que a diplomação da chapa eleita no pleito só deve ocorrer depois do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgar os embargos de declaração apresentados por José Melo (PROS) e Henrique Oliveira (Solidariedade), que tiveram os mandatos de governador e vice-governador cassados pela Corte Eleitoral em maio.

Por fim, na relação da economia com a política, vamos entender o quanto a Reforma da Previdência ainda tem chances de passar e, por conseqüência, aliviar as contas do governo e melhorar os humores do mercado.

