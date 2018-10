‘Estadão Notícias’: Debate na Globo pode abalar líderes nas pesquisas?

O resultado das mais recentes pesquisas apontam um cenário quase definido para o segundo turno das eleições, com os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Ainda assim, a reta final de campanha conta com um evento de ampla repercussão: o debate da TV Globo, que será realizado nesta quinta (04). Ele seria capaz de mexer com a projeção de alguns destes candidatos? Politicamente, seria bom Bolsonaro estar presente? Quem pode ganhar com o debate final? Episódio de hoje discute o tema numa conversa com cientista político da USP Rubens Figueiredo, especialista em marketing político. Ouça no player abaixo.

A nossa série “De Olho Neles”, que apresenta biografia e propostas dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas, hoje traz o perfil de Ciro Gomes, do PDT.

Confira ainda o comentário de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”. O tema de hoje é o timing do juiz Sergio Moro para levantar sigilo de parte da delação do ex-ministro Antonio Palocci.

