‘Estadão Notícias’ debate urgência da reforma da Previdência

O ‘Estadão Notícias’ desta quarta-feira, 14, traz os principais pontos em discussão na reforma da Previdência, assunto que será retomado com toda a força pelo governo de Michel Temer (MDB) agora após o carnaval. Os líderes no Congresso negociam concessões e pretendem votar o projeto até o fim do mês. São necessários 308 votos para passar pela Câmara dos Deputados. Depois, a matéria vai ao Senado, onde também precisa ser aprovada em mais dois turnos. E, em caso de alteração no texto, retorna à Câmara para ser votada mais duas vezes.

Para se debruçar sobre o tema, o jornalista Haisem Abaki entrevista os professores de economia José Roberto Savoia, da Universidade de São Paulo (USP), Nelson Marconi, da Fundação Getulio Vargas (FGV-SP), e Otto Nogami, do Insper. De uma forma geral, os especialistas entendem que um eventual arquivamento da reforma pode ter impacto negativo nos ativos locais. Ouça no player acima.

