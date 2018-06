‘Estadão Notícias’: Decisão de Trump sobre Israel cai bem nos EUA, mas irrita comunidade global

Edição desta quinta-feira, 07, se aprofunda pela decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, em reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e transferir a embaixada norte-americana para lá. A medida não foi muito bem recebida pela comunidade global, em especial pelos países árabes e islâmicos. No ambiente doméstico, porém, a atitude quase encontra pleno consenso, mesmo entre democratas e republicanos, conta a correspondente do Estadão nos EUA, Claudia Trevisan. “Israel é uma das poucas questões que costuma unificar os dois partidos aqui nos EUA. O lobby pró-Israel é muito grande e você tem muitos doadores de campanha, tanto para os democratas, mas principalmente para os republicanos, que são alinhados com a defesa dos interesses do país”, explica Trevisan.

Ela ainda acrescenta que a decisão de Trump responde a uma promessa de campanha feita a uma parcela significativa de seu eleitorado. “Agrada principalmente a uma base super conservadora dele formada pelos evangélicos brancos americanos. Eles foram cruciais para vitória de Trump. Representam cerca um terço dos eleitores do partido republicano e tem como uma das suas principais bandeiras o apoio a Israel”. Ouça relato completo no player acima.

O analista internacional Manuel Furriela (coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU), também ouvido pelo programa, teme que a resolução de Trump possa acirrar ainda mais os ânimos na região. O conflito pode ter perdido fôlego nos últimos tempos, mas está longe de ter sido plenamente solucionado, lembra o professor. “Pode ser interpretado por parte dos palestinos como indicação de tomada de lado. Isso pode efetivamente prejudicar o diálogo. Os EUA construíram durante muitos anos, ou tentaram construir, essa função de interlocução. Eu espero sinceramente que essa mudança não traga esse desgaste, porque a posição americana, o peso dos EUA na comunidade internacional, com certeza continua relevante para ser um dos principais atores para fazer com que as partes negociem e cheguem a uma composição”, avalia.

Confira ainda nesta edição uma entrevista com um especialista em previdência: Theodoro Vicente Agostinho, do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários. Segundo ele, a proposta da reforma enviada à Câmara precisaria avançar sobre problemas estruturais do sistema para ser mais justa, além de gerar um ajuste nas contas do setor.

