‘Estadão Notícias’: Declaração de Catherine Deneuve sobre assédio sexual é vista como reacionária na França

Edição desta sexta-feira, 12, fala sobre uma polêmica gerada na França entre feministas e um grupo que tem entre as representantes a atriz Catherine Deneuve. Em carta aberta, o coletivo criticou campanhas contra a desigualdade, o assédio e a violência sexual. No texto, as 100 mulheres, entre artistas, jornalistas e outras profissões, defendem o que elas chamam de “uma liberdade de importunar, indispensável à liberdade sexual”. No artigo, publicado no jornal Le Monde, as signatárias argumentam: “O estupro é um crime. Mas a cantada insistente ou desajeitada não é um delito, nem o galanteio é uma agressão machista”. Em resposta, um grupo de 30 outras personalidades públicas e militantes feministas assinou um novo texto acusando o coletivo de Catherine Deneuve de “confundir deliberadamente uma relação de sedução, baseada no respeito e no prazer, com uma violência”. O correspondente do Estadão em Paris, Andrei Netto traz a repercussão do caso. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhêde faz uma análise sobre a entrevista que fez com o presidente Michel Temer. Na conversa, Temer elogiou o governador Geraldo Alckmin (PSDB), admitiu preferir que o ministro Henrique Meirelles (PSD) continue na Fazenda e opinou que o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) tende a disputar a reeleição à Presidência da Câmara.

