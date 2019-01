‘Estadão Notícias’: Decreto desagrada grupos pró e contra armamento; ouça podcast

Em apenas duas semanas de governo, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma de suas promessas centrais de campanha: facilitar a posse de armas no Brasil. O fez via decreto, dentro daquilo que é possível, já que outras mudanças dependem diretamente da atuação do Congresso Nacional – o que tende a ter espaço nessa nova legislatura.

Episódio de hoje capta a análise de polos divergentes neste debate sobre o armamento da população e sua relação com as políticas de segurança pública (e contenção da violência). As visões são opostas, mas o efeito parece comum: ninguém ficou satisfeito com a medida de Bolsonaro. Benê Barbosa, uma das lideranças da ala pró-armas, diz que “decreto foi tímido”. Já Ivan Marques, diretor-executivo do instituto Sou da Paz, afirma que “decisão é equivocada e atesta incompetência do Estado”. Ambos opinam aqui no programa e demonstram mais uma vez que o tema é polêmico e longe de ter soluções fáceis. Ouça no player acima.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

