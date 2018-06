‘Estadão Notícias’: Defesa da candidatura de Lula é mais retórica do que efetiva, afirma especialista

Edição desta segunda-feira, 09, avalia o pós-prisão do ex-presidente Lula tanto na esfera eleitoral, como na seara jurídica. Com o encarceramento do seu grande líder, o PT conseguirá reagir a tempo de consolidar outro nome para o pleito ou pretende levar a candidatura de Lula até as últimas consequências? Para o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez, o tempo em que o ex-presidente passará na prisão vai afetar diretamente na sua tentativa de alçar à Presidência. O especialista também questiona uma frente de esquerda sem Lula. Segundo ele, dificilmente partidos como o PC do B, apoiariam um candidato do PT que não fosse o ex-presidente. Mas, segundo Rafael Cortez, não há como descartar o bloco da esquerda em uma eleição que poderá ser pulverizada pela quantidade de candidatos.

No aspecto jurídico, o PT e a defesa de Lula apostam na revisão da prisão em segunda instância, que pode ser pautada pelo ministro Marco Aurélio, no STF, nesta semana. A derrubada do entendimento de 2016, que permite a prisão, poderá beneficiar o ex-presidente. Para o professor de direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral, dificilmente, a defesa de Lula conseguirá um habeas corpus no cenário jurídico de hoje, mas, uma nova decisão do Supremo teria efeito direto na prisão do ex-presidente.

Programa também ouve o comentarista político José Nêumanne Pinto. Para ele, não houve a comoção esperada pelo PT na prisão do ex-presidente Lula.

