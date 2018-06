‘Estadão Notícias’: Delação de Lúcio Funaro é aguardada com tensão no meio político

Edição desta quarta-feira, 30, aborda o temor no meio político em relação à delação do operador financeiro Lúcio Funaro. O documento já está em posse do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O ministro precisa homologar a delação para que as informações contidas possam ser utilizadas pelo Ministério Público Federal. Nas conversas com a PGR, Funaro detalhou sua atuação no PMDB. O Palácio do Planalto também aguarda o documento que pode trazer informações que sejam usadas na segunda denúncia que o procurador-geral da república Rodrigo Janot deve fazer contra o presidente Michel Temer. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, vamos falar sobre os momentos de tensão envolvendo Estados Unidos, Japão e Coreia do Norte, após o ditador Kim Jong-un lançar um míssil balístico que atravessou o espaço aéreo japonês. Para o professor de Relações Internacionais da FAAP Marcus Vinicius de Freitas, apesar da gravidade, o fato não deve gerar uma retaliação. Além disso, o podcast traz que o varejo paulista registrou um saldo positivo nas vendas de junho, o primeiro após 30 meses.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

