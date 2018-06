‘Estadão Notícias’: Desarticulação da esquerda alivia Temer, analisa Roberto Romano

Edição desta sexta-feira, 16, apresenta a segunda parte da entrevista com o professor de Ética e Filosofia da Unicamp Roberto Romano, que analisa a crise no governo de Michel Temer. Para Romano, apesar de a situação ser grave, a desorganização da esquerda pode representar um alívio para o presidente. Ouça no player abaixo.

O programa de hoje também traz uma análise do segundo turno das eleições parlamentares na França, que serão disputadas neste domingo. Outro tema é uma pesquisa que mostra que o endividamento do brasileiro independe de classe social. E o maior vilão ainda é o cartão de crédito.

