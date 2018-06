‘Estadão Notícias’: Destempero de líderes de EUA e Coreia do Norte torna situação crítica

Edição desta terça-feira, 26, discute a conflituosa situação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, após mais um capítulo da guerra retórica entre ambos. O ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Ri Yong-ho, acusou o presidente norte-americano, Donald Trump, de ter declarado guerra à Coreia do Norte. Acusação tem como base o discurso de Trump na Assembleia da ONU, na semana passada. Mais tarde, a Casa Branca negou que estivesse declarando guerra ao país asiático. Para o jornalista Roberto Godoy, ouvido pelo programa, a instabilidade dos dois líderes é o que pode frear a possibilidade de uma saída pacífica para os países. Ouça a análise completa no player abaixo.

Outro assunto do programa de hoje é a postura de Raquel Dodge à frente da PGR. O ‘Estadão Notícias’ entrevistou o advogado especialista em Direito Constitucional Luiz Felipe Panelli. Segundo ele, ainda é cedo para afirmar se impacto da condução de Dodge sobre a Operação Lava Jato será negativa.

Confiram também as colunas políticas de Andreza Matais e de José Nêumanne Pinto. Para participar do ‘Estadão Notícias’ com sua opinião ou mensagem, mande um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.