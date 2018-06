‘Estadão Notícias’: Dia da Consciência Negra só é necessário porque vivemos num país racista, diz filósofa Djamila Ribeiro

Edição desta segunda-feira debate o preconceito racial no Brasil. Hoje é Dia da Consciência Negra, feriado em centenas de cidades pelo País. Entrevistamos Djamila Ribeiro, pesquisadora e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e ex-secretária-adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Ativista na área, Djamila fala sobre o quanto o debate sobre este tema ainda é superficial no Brasil. Além de comentar os dados recentes do IBGE que demonstram o nível de desigualdade entre brancos e negros no mercado de trabalho, a filósofa critica o posicionamento de figuras públicas de prestígio, caso do jurista Ives Gandra Martins, que vê em curso uma onda do politicamente correto por parte de minorias (incluindo negros). “É um incômodo que vem por conta de alguns levantes de vozes que tivemos nos últimos tempos. As pessoas se incomodam quando certo grupos passam reivindicar direitos de maneira mais visível. Acho que o Ives Gandra fazer este tipo de afirmação é só o reforço do quanto a gente ainda precisa trabalhar muito, do ponto de vista das políticas públicas, sobretudo na área da educação, para transformar a mentalidade das pessoas, para que elas se responsabilizem de fato por uma sociedade mais justa”, afirma. Ouça a entrevista completa no player abaixo.

Confira também nesta edição do ‘Estadão Notícias’ a agenda econômica da semana com Haisem Abaki em conversa com Maria Regina Silva, editora do Broadcast da Agência Estado.

