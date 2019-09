‘Estadão Notícias’: Direita contra-ataca com filme sobre impeachment; podcast já viu e comenta

Depois de Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, trazer a visão da esquerda sobre o impeachment, o MBL lança nessa semana o que pode ser considerado um contraponto: o documentário Não Vai ter Golpe. Como o filme aborda o processo? Ele traz meramente a visão da direita? Qual foi o real papel do MBL no processo? Os filmes da Petra e do MBL podem ser complementares?

Edição de hoje discute o antagonismo dos documentários numa conversa com os realizadores de Não Vai Ter Golpe, e com as participações do repórter especial do Estadão, José Fucs, e do repórter de Política, Pedro Venceslau. Ouça no player acima.

Avenida Paulista, em SP, foi palco das maiores manifestações contra Dilma Rousseff (Foto: Estadão)