‘Estadão Notícias’: Discurso do medo pode mexer com a corrida presidencial?

Nesta terça-feira, 18, será divulgada nova rodada da pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo sobre a corrida presidencial. A expectativa é saber se os extremos vão se consolidar nas primeiras posições, conforme tendência já identificada em outros levantamentos. Ou seja, se o candidato Jair Bolsonaro (PSL) deve aparecer ainda mais cristalizado na liderança e se o petista Fernando Haddad pode já se descolar do bloco da segunda colocação, atualmente dividido entre ele, Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede).

Para discutir este cenário, episódio de hoje recebe em nossos estúdios as integrantes do programa Diário das Eleições, que vai ao ar na Rádio Eldorado, em SP (FM 107,3), de segunda a sexta, às 09h30. São elas: Adriana Ferraz, repórter de Política do Estadão, Luciana Garbin, editora, e Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político da Agência Estado. Ouça no player acima.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

