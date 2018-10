‘Estadão Notícias’: Discurso virulento de Bolsonaro é apenas bravata?

A retórica antissistema do candidato Jair Bolsonaro (PSL), parte de seu sucesso nessas eleições, muitas vezes esteve acompanhada de declarações que possam suscitar dúvidas sobre seu real compromisso com a democracia. É bem verdade que uma fatia importante desses arroubos não veio diretamente dele, mas de pessoas de seu círculo político mais próximo, como de seu vice, general Hamilton Mourão, que já falou em “autogolpe” e da elaboração de uma nova Constituição sem Constituinte.

A mais recente polêmica envolveu o filho do presidenciável, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), que sugeriu em uma palestra que bastaria “um soldado e um cabo” para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo o próprio Jair Bolsonaro pouco fez para se desvencilhar de uma narrativa de pendor autoritário e, em alguns casos, de nostalgia da ditadura militar. É evidente que isso traz um clima de apreensão sobre como será seu comportamento à frente do Executivo, caso seja eleito no dia 28 de outubro. Episódio de hoje busca entender se há um risco real para as instituições democráticas com a possível eleição de Bolsonaro. Nosso convidado é o professor doutor em comunicação política, Roberto Gondo (Mackenzie – SP). Ouça no player acima.

Edição de hoje ainda fala sobre os desafios que há para o petista Fernando Haddad nesta reta final de campanha. Há alguma chance de reversão? Conversamos com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais.

Confira também o comentário de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

