‘Estadão Notícias’: Drones sobre aeroportos têm de ser abatidos, defende especialista

Edição desta terça-feira, 14, investiga como é possível um drone ter parado a operação de um dos maiores aeroportos do País por um período de duas horas. No último domingo, um aparelho deste tipo que sobrevoava a região de Congonhas fez com que o aeroporto cancelasse pousos e decolagens, causando prejuízo e estresse para todos os envolvidos. Pior foi perceber o quanto não há um plano estruturado de segurança para identificar e interromper vôos de drones no local. Conversamos com um especialista no assunto: Jorge Eduardo Leal Medeiros, engenheiro aeronáutico e professor de transportes aéreos e aeroportos da Escola Politécnica da USP. Ele defende enfaticamente que os drones sejam abatidos quando estiverem no perímetro de um aeroporto. “Se por acaso um drone está sobre a área e não tem nada embaixo, tem de ser abatido. Esse abatido pode ser a tiros, mas pode também ser utilizando, dependo da distância que tenha, algum tipo de ferramenta, como se fosse uma tela, que você joga em cima, eles enroscam e caem”, explica. Ouça entrevista completa no player abaixo.

Programa de hoje ainda comenta, junto a colunista Andreza Matais, a saída de Bruno Araújo (PSDB-PE) do Ministério das Cidades. Andreza diz que o PP deve ser o partido que vai ganhar a cadeira deixada pelo PSDB, às vésperas de um desembarque anunciado pelos tucanos, além da reforma ministerial já pensada pelo presidente Michel Temer.

Confira ainda um bate papo com o correspondente do Estadão na Europa, Andrei Netto, que está em Londres acompanhando a seleção brasileira. Hoje, às 18h, o time do técnico Tite encara a Inglaterra em amistoso no estádio de Wembley.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.