‘Estadão Notícias’: É antirrepublicana a pressão sobre os desembargadores que vão julgar o recurso de Lula, afirma especialista

Edição desta segunda-feira, 22, fala sobre a expectativa do julgamento do recurso de ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), na próxima quarta-feira, 24, em Porto Alegre. Uma batalha já começo nos bastidores. O PT é acusado de inflamar os ânimos de simpatizantes que participarão das manifestações pelo país. O judiciário reclama da forma como o julgamento é tratado, e rejeita a pressão sobre os desembargadores que vão analisar o caso. Além disso, diversos cenários são traçados após o resultado ser proferido: Lula se tornará inelegível, caso o TRF4 confirme a condenação? O ex-presidente poderá ser preso? A defesa poderá entrar com uma “chuva” de recursos para protelar a decisão? O professor de Direito Constitucional da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Luiz Felipe Panelli, critica a defesa de Lula por utilizar meios ilegítimos, como o pedido para que o ex-presidente seja ouvido no TRF4, o que não é viável nesta etapa do processo, como forma de pressão. O especialista lembra ainda que, o judiciário tem assumido uma linha muito dura contra as defesas que tentam protelar o cumprimento de decisões por meio de recursos. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, vamos abordar o aspecto econômico do julgamento. O que o mercado espera, e de que forma o resultado proferido pelos desembargadores do TRF4 pode interferir nos dados da economia. Além disso, a divulgação do IPCA-15 de janeiro de 2018.

