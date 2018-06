‘Estadão Notícias’: É positivo o posicionamento do TST em não retirar direitos trabalhistas de contratos antigos, afirma especialista

Edição desta quarta-feira, 10, fala sobre o entendimento de ministros do Tribunal Superior do Trabalho de que alguns pontos da reforma trabalhista, em vigor desde o dia 11 de novembro, valem apenas para novos contratos. O parecer, que ainda será votado no plenário, é diferente do que pensa o governo. Para a professora do Curso de Especialização em Direito do Trabalho da PUC/SP, Claudia Abud, a decisão dará mais segurança jurídica aos tribunais pelo país, e lembra que há uma regra, que não foi alterada na reforma, aonde qualquer mudança no contrato de trabalho só pode ser feita se favorecer o empregado. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, as principais declarações do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ), em sua entrevista para à Rádio Eldorado. Na conversa, ele criticou a equipe econômica do governo e declarou que não entrará em uma “aventura” para ser candidato à presidência da República.

Além disso, abordaremos a decisão do governo da Coréia do Norte de enviar uma delegação para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na vizinha Coreia do Sul, no próximo mês. Os dois países vivem relação tensa nos últimos anos. O correspondente do Estadão na Suíça, Jamil Chade acredita que este é um passo importante para que as nações reabram o diálogo.

