‘Estadão Notícias’: É precoce afirmar que a nova legislação prejudica o trabalhador, afirma especialista

A nova legislação trabalhista, sancionada pelo presidente Michel temer, ainda traz muitas dúvidas e desconfiança por parte dos trabalhadores. Há quem afirme que a reforma diminui os direitos dos empregados e que beneficia as empresas. Inclusive, alguns pontos do texto podem ser mudados através de medidas provisórias, se houver um acordo no Congresso Nacional. Para o advogado Arnaldo Eid, da Advocacia Castro Neves Dal Mas, a reforma cria um ambiente mais atrativo para as empresas realizarem contratações. Ouça no player abaixo:

Na área internacional, forças iraquianas anunciaram que conseguiram diminuir o poder do Estado Islâmico em seu território. A segunda maior cidade do país, Mossul foi completamente destruída pelo confronto entre as forças armadas e os extremistas islâmicos. Segundo o professor Flávio Rocha, da Universidade Federal do ABC, a ajuda dos Estados Unidos foi fundamental para o êxito iraquiano. Além disso, a expectativa da economia para está semana.

