‘Estadão Notícias’: E se Guedes e Moro deixassem governo Bolsonaro? Ouça análise no podcast

Não há dúvida de que a presença de Paulo Guedes no time de Bolsonaro emprestou credibilidade à candidatura do então deputado do baixo clero. Uma parcela expressiva do eleitorado aderiu a este projeto, seja no primeiro ou no segundo turno, confiando no viés liberal que a economia poderia ter.

A mesma credibilidade e respaldo popular vieram quando o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, foi anunciado como ministro da Justiça. Guedes e Moro representavam o anseio por mudanças em setores cruciais para o País, na economia e na segurança pública.

Estes cinco meses de governo, no entanto, não indicam necessariamente que os “super ministros” têm sido respaldados pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois acumulam algumas derrotas políticas importantes nesse período. Moro parece ainda mais isolado do que Guedes, talvez porque não tenha em mãos algo tão urgente como a aprovação da reforma da Previdência. Mesmo assim, Bolsonaro, em muitos casos, mais atrapalha do que ajuda nessa batalha junto ao Congresso.

Edição do podcast de hoje pergunta: e se Moro e Guedes deixassem o governo Bolsonaro? Além de apresentar um histórico das derrotas dos ministros até agora, programa analisa o tema numa conversa com o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria. Ouça no player acima.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”. Hoje ele fala sobre os desdobramentos da manifestação pró-Bolsonaro ocorrida ontem em várias capitais do País.

