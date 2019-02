‘Estadão Notícias’: Editores do ‘BR18’ comentam eleições no Congresso; ouça no podcast

Apesar do País estar – e com toda razão – sensibilizado pelo drama humano da tragédia em Brumadinho (MG), hoje as atenções precisarão ser divididas com o que vai se passar dentro do Congresso Nacional, em Brasília. Deputados e senadores, eleitos em outubro do ano passado, tomam posse oficialmente para um mandato de quatro anos.

Para além da solenidade em si, os parlamentares vão eleger os presidentes das duas Casas, processo que acaba definindo o mapa do poder no Legislativo. E, com isso, definindo também como será a relação com o governo de Jair Bolsonaro e sua agenda prioritária. Na Câmara, o cenário está mais decidido, com deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) despontando como franco favorito. Já no Senado, paira a dúvida se Renan Calheiros (MDB-AL) vai conseguir mesmo emplacar o “penta” na presidência. Debatemos este tema no programa de hoje com os editores do “BR18”, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Ouça no player acima.

Confira ainda nesta edição os comentário de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto Ao Assunto”.

