‘Estadão Notícias’: Eleição de Constituinte deixou Venezuela ainda mais isolada

Edição desta terça-feira, 1º, debate a situação da Venezuela, após as eleições da Assembleia Constituinte no último fim de semana. Em conversa com o correspondente na Europa Jamil Chade, saiba como a comunidade internacional reagiu ao pleito no país vizinho. Segundo ele, a ONU está ainda mais alerta a partir de agora sobre um aumento em larga escala do número de imigrantes refugiados. Programa ainda se aprofunda sobre o contexto político da Venezuela entrevistando um especialista no assunto. Tal eleição poderia apontar o fim da democracia? Ouça no player abaixo.

O ‘Estadão Notícias’ também volta a falar sobre a votação marcada para amanhã na Câmara Federal que pode definir o futuro do presidente Michel Temer. As chamadas bancadas “BBB” (Boi, Bala e Bíblia) abrigam 80% dos deputados que não declararam publicamente como vão votar na denúncia contra Temer, segundo o ‘Placar do Estadão’. O quanto esta leva de parlamentares custará para a sobrevivência do governo?

Por fim, ouça nesta edição um comentário analítico sobre a possível alteração da meta fiscal que a equipe econômica deve implementar até o fim do mês. Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já deu indicativos fortes de que não vai ter jeito: o déficit fiscal do país será ainda maior ao fim do ano.

