‘Estadão Notícias’: Eleição municipal vem aí: o que esperar? Nossos repórteres e editores analisam

A um ano das eleições que vão definir os novos prefeitos e vereadores pelo País, o meio político já se movimenta nos bastidores em torno deste pleito. E muita coisa está em jogo para o ano que vem: o financiamento eleitoral, o fim das coligações, a permanência da onda conservadora, o potencial de Bolsonaro como cabo eleitoral, o papel do ex-presidente Lula e a falta de coesão na esquerda.

Edição de hoje vai analisar estes vários aspectos com as participações do editor da ‘Coluna do Estadão’, Alberto Bombig, dos repórteres de ‘Política’, Adriana Ferraz e Ricardo Galhardo, e do cientista político, Humberto Dantas. Ouça no player acima.

(Romildo de Jesus/Futura Press)