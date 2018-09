‘Estadão Notícias’: Eleição vai virar “voto em quem não quero”?

A pregação pelo “voto útil” é algo que costuma marcar a reta final de campanha. Num gesto mais incisivo, busca-se convencer o eleitor de que ele precisa “evitar o pior”. Isso segundo a lógica daquele candidato ou partido, evidentemente. O resultado mais recente das pesquisas de intenção de voto fez com que as campanhas de alguns presidenciáveis antecipassem este movimento, a cerca de três semanas da realização do primeiro turno das eleições. Seja à esquerda ou à direita, o receio do bloco de “moderados” é de que os extremos se encontrem na reta final. Ou seja, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Cada qual a sua maneira, Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) têm desferido seus golpes para alertar sobre o risco de um embate entre os radicais no segundo turno. A estratégia faz sentido e pode ter efeito? Conversamos sobre o assunto com o cientista político Carlos Melo. Ouça no player acima.

Ainda sobre as táticas de campanha, programa de hoje foi entender como Marina Silva pretende reverte o viés de baixa de seu desempenho nas pesquisas. Quem detalha é a repórter de Política do Estadão, Mariana Holanda.

Confira também uma entrevista com o coordenador econômico da campanha do candidato Henrique Meirelles (MDB), José Marcio Camargo; e a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

Confira ainda nossa tradicional coluna “Direto ao Assunto”, de José Nêumanne Pinto, com os comentários sobre cenário político.

Programa ainda conta com a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.