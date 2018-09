‘Estadão Notícias’: Eleições 2018 vai marcar o fim da polarização PT x PSDB?

Recorte da pesquisa Ibope apresentado neste domingo (16) no Estadão mostra que o antipetismo continua a representar uma expressão importante do eleitorado brasileiro. Ao todo, 30% declaram não votar no PT. Antes, o PSDB era o destino mais comum na escolha dessa fatia dos eleitores. Nas eleições deste ano, porém, a maioria diz que vai votar no candidato Jair Bolsonaro (PSL) – mais de 50%. A tradicional polarização PT X PSDB pode estar com os dias contados. Analisamos o tema numa conversa com o sociólogo do Mackenzie, Rodrigo Prando. Ouça no player abaixo.

Confira ainda a agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast, Silvia Araujo. Ouça também a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com José Nêumanne Pinto.

