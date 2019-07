‘Estadão Notícias’: Eleições já mexem com as forças políticas? Edição do podcast debate o tema

O quanto o tabuleiro político está contaminado pelas eleições do ano que vem e de 2022? O presidente Jair Bolsonaro já vem falando sobre disputar a reeleição. Ainda é muito cedo para projetar prováveis quadros, mas a disputa pela narrativa mais convincente junto aos eleitores é intensa – assim como pelos holofotes.

Quem vai sair mais vitorioso caso a reforma da Previdência seja aprovada? Como estão organizados os espectros da direita, do centro e da esquerda? Edição de hoje debate o cenário político com as participações da editora do Broadcast, Clarissa Oliveira, e da cientista política, Lara Mesquita. Ouça no player acima.

