‘Estadão Notícias’: Eleições nos EUA e os dados alarmantes da educação no Brasil

Nesta semana, o presidente Donald Trump lançou oficialmente sua candidatura à reeleição. Em seu discurso, o candidato republicano disse que fez um país mais forte do que nunca. Além disso, aproveitou para criticar duramente os democratas. Os ataques de Trump não são por acaso: o presidente está insatisfeito com os resultados das pesquisas que indicam que sua reeleição não está garantida. Edição de hoje do podcast analisa o início da corrida eleitoral americana numa conversa com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla. Ouça no player abaixo.

Outro assunto do programa de hoje são os números da PNAD Contínua, do IBGE, sobre a área da educação. Alguns dados são alarmantes. Quase um quarto dos jovens brasileiros, por exemplo, nem estuda nem trabalha. Além disso, o país tem 11 milhões de pessoas, com 15 anos ou mais, que são analfabetas. Analisamos o tema numa conversa com a Coordenadora de Projetos do “Todos pela Educação”, Thaiane Pereira.

(Foto: Evan Vucci/AP)