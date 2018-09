‘Estadão Notícias’: Eleitor define voto com base em plano de governo?

Apesar de estarem em campos ideológicos opostos, você sabia que os candidatos Fernando Haddad (PT) e João Amôedo (Novo) chancelam uma mesma proposta no plano tributário? E que Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) estão alinhados em se comprometerem com uma polícia militar federal permanente? Este tipo de comparação, extraída a partir dos planos de governo dos presidenciáveis, é um dos destaques da nova plataforma do Estadão, o Guia do Voto – que acaba de entrar no ar.

Além de comparativos em temas específicos, é possível conhecer as diretrizes dos candidatos em áreas essenciais, como na economia e na saúde. Para entender do funcionamento do ‘Guia do Voto’, episódio de hoje conversa com repórter Tulio Kruse, responsável por alimentar a ferramenta.

Conectado a este lançamento, provocamos o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público, sobre a seguinte questão: qual é peso dos planos de governo na definição do voto do eleitor brasileiro? Ouça no player acima.

Programa de hoje ainda dá sequência as entrevistas com os coordenadores econômicos dos candidatos à Presidência da República. Hoje vamos ouvir Mauro Benevides, da campanha de Ciro Gomes.

E não perca o comentário de José Nêumanne Pinto, na coluna “Direto ao Assunto”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.