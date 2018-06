‘Estadão Notícias’: Em Fórum do Estadão, FHC rechaça papel de “guru dos outsiders”

Edição desta quarta-feira, 28, apresenta os melhores momentos do Fórum ‘A Reconstrução do Brasil’, realizado ontem pelo Estadão na Unibes Cultural, na zona oeste de São Paulo. Em um dos painéis, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi entrevistado pelos jornalistas José Fucs, Sonia Racy e Vera Magalhães. Ele falou sobre diversos temas, como eleições, corrupção sistêmica, Lava Jato e a intervenção Federal no Rio de Janeiro. FHC demonstrou preocupação com o fato de o governo Michel Temer ter colocado um militar no comando do Ministério da Defesa. Segundo ele, isso seria uma característica “de governos que não são fortes”.

Mais tarde, a declaração foi rebatida por algumas figuras políticas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, foi uma delas. E disse: “Lamento que o presidente Fernando Henrique não tenha assumido para ele o tema da segurança pública. Talvez se em 95 o Brasil tivesse cuidado da segurança pública, a gente não estaria passando os problemas que a gente passa hoje e talvez a gente não tivesse 60 mil mortes por homicídio, por mortes violentas”.

No evento, FHC também opinou sobre o cenário eleitoral, dizendo que candidato do mercado não ganha a disputa. Ainda reafirmou seu apoio – ainda que de maneira tímida – ao governador paulista Geraldo Alckmin e afastou a ideia de que esteja à procura de um ‘outsider’. Ouça as declarações no player acima.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.