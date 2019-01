‘Estadão Notícias’: Empossado, Bolsonaro mantém retórica de campanha

Episódio desta quarta-feira (02) depura os discursos de posse do presidente Jair Bolsonaro, no Congresso Nacional e no parlatório, e colhe a avaliação dos jornalistas Andreza Matais, Eliane Cantanhêde e Alexandre Garcia. Ouça no player abaixo:

Alguns diagnósticos:

Andreza: “Bolsonaro capricha na retórica, mas não diz como vai realizar suas promessas de campanha”

Alexandre: “Houve nas últimas décadas um empurrão, digamos assim, de um país conservador para a esquerda, principalmente através de um magistério mais ideologizado. Vai haver uma mudança. Vai ser um governo liberal, mas também conservador”

Eliane: “Ele está tão acostumado em falar com opinião pública via Twitter que acabou ficando bem sucinto”

