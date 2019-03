‘Estadão Notícias’: Encerrado o carnaval, bloco da Previdência pede passagem

Quarta-feira de cinzas, fim do carnaval e o Brasil volta a depreender suas atenções para temas da esfera do poder. E no horizonte mais próximo, o desafio central é a reforma da Previdência. Espera-se que o Congresso, enfim, dê tramitação à proposta, com a instalação da CCJ na Câmara e, posteriormente, discussão e votação em Comissão Especial até chegar ao plenário, onde a PEC vai precisar de dois turnos para ser aprovada. Desde que o texto foi levado aos parlamentares pelo presidente Jair Bolsonaro, vários aspectos dele viraram alvo de polêmicas e debates inflamados, como era de se esperar. O próprio presidente admitiu a jornalistas negociar para baixo a idade mínima, fixada na proposta em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.

Essa edição do podcast busca discutir alguns destes pontos de maior controvérsia. Não só a idade mínima, mas também a questão da alíquota progressiva para servidores públicos. Conversamos sobre o tema com um especialista no assunto, o economista Pedro Fernando Nery, autor do livro “Reforma da Previdência: Por que o Brasil não pode esperar?” Ouça no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.