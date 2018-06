‘Estadão Notícias’: Entenda o que está sendo discutido sobre reforma política na Câmara

Edição desta sexta-feira, 11, entrevista o cientista político Glauco Peres (USP-SP) para avaliar propostas contidas no texto da reforma política, que está sendo debatida em Comissão Especial na Câmara dos Deputados. Já foi aprovada a criação de um fundo público de R$ 3,6 bilhões para financiar campanhas e a adoção do chamado distritão para as eleições de 2018 e 2020. A partir de 2022, o sistema será o distrital misto. “Enquanto não falarmos de fiscalização, nada garante que a transição para o financiamento público irá moralizar a classe política”, declara Peres. Ouça no player abaixo.

Saiba ainda os prós e contras de outra medida aprovada nesta Comissão: o teto de dez anos para o mandato de ministros das cortes superiores, como o Supremo Tribunal Federal. Atualmente, os ministros podem permanecer na Corte até completarem 75 anos. Ouça no programa a opinião de Rubens Glezer, coordenador do projeto Supremo em Pauta na FGV-SP.

