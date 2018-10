‘Estadão Notícias’: Entre o liberalismo de Guedes e o desenvolvimentismo do PT

Episódio de hoje se debruça sobre as principais propostas dos candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) na área econômica. Enquanto o líder das pesquisas aposta na visão liberal de seu “posto Ipiranga”, o economista Paulo Guedes, o petista propõe uma ruptura com as políticas implantadas com o governo Michel Temer – isso incluiria a revogação do teto dos gastos e da reforma trabalhista.

Seja qual for o presidente eleito, os desafios serão tremendos, em face do déficit público astronômico, o desemprego elevado e a necessidade de reformas estruturais. Os dois postulantes terão responsabilidade com as contas públicas e apresentam soluções que possam garantir um crescimento econômico sustentável? Debatemos este tema com o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria. Participa da conversa o repórter de economia do Broadcast, Fernando Nakagawa. Ouça no player acima.

