‘Estadão Notícias’: Equipe econômica de Bolsonaro é “dream team”?

Com a confirmação de Roberto Castello Branco para presidir a Petrobrás a partir de 2019, a equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro vai se definindo e tem, como esperado, um perfil alinhado com a visão liberal de seu mentor, o futuro ministro da economia, Paulo Guedes. Além de Castello Branco, já foram anunciados Roberto Campos Neto, diretor do Santander, para o Banco Central; Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda, para o BNDES; e Mansueto Almeida, que permanece como secretário do Tesouro Nacional. Além disso, Ivan Monteiro, atual mandatário na Petrobrás, deve assumir a presidência do Banco do Brasil.

O mercado financeiro vem reagindo bem a todos os nomes confirmados até agora, numa sinalização de que se espera desta equipe um comprometimento com ajuste fiscal, reformas estruturais, privatizações e desburocratização do ambiente de negócios. Do ponto de vista técnico, a avalição é muito positiva, mas, politicamente, essas diretrizes podem realmente ter viabilidade? Debatemos o assunto no episódio de hoje numa conversa com o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria.

No programa de hoje, o jornalista Roberto Godoy explica ao apresentador Haisem Abaki porque é quase inviável resgatar o submarino argentino ARA San Juan encontrado no fim de semana.

Confira ainda a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

