‘Estadão Notícias’: Equipe econômica de Bolsonaro inspira confiança, avaliam especialistas

É da área econômica que surgem as previsões mais otimistas da extensa lista de desafios do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. O modelo de gestão liberal, aliado às promessas de corte de gastos, tem inspirado diferentes setores a revisar para cima os investimentos para o próximo ano. Especialistas ouvidos pela apresentadora Carolina Ercolin admitem que, mais do que a discussão sobre opções ideológicas, é necessário pragmatismo na condução da economia brasileira.

Segundo o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, e o presidente da Qualinvest Seguros, Márcio Chaves, o convívio entre o livre mercado e as demandas sociais não só é possível como esperado. Chaves vai além e diz: “Para a equipe liberal escalada por Paulo Guedes, o Brasil é praticamente um parque de diversões”. Ainda nesta edição, você acompanha o comentário do jornalista José Nêumanne Pinto na tradicional coluna Direto ao Assunto. Ouça no player acima.

