‘Estadão Notícias’: Era Bolsonaro inaugura liberalismo tupiniquim

O episódio de hoje mergulha nos conceitos das políticas liberais que vão muito além do debate econômico atual. A jornalista Carolina Ercolin entrevista o professor Eduardo Wolf, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo e um dos editores do podcast Estado da Arte. Ele aponta as peculiaridades do liberalismo brasileiro em relação à origem inglesa, elementos que, segundo ele, levaram o País a um movimento explosivo nas urnas em 2018: a onda antipetista.

O governo Jair Bolsonaro (PSL) ainda importa de fora da América Latina, mais precisamente dos Estados Unidos de Donald Trump, teorias conspiratórias sobre o chamado “marxismo cultural” que crescem dentro das “bolhas sociais”, explica Wolf. Ouça no player acima.

Confira também nesta edição a coluna Direto ao Assunto, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

