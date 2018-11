‘Estadão Notícias’: Erros e acertos da comunicação de Bolsonaro

Por Haisem Abaki

Edição de hoje apresenta uma análise da comunicação do presidente eleito Jair Bolsonaro e dos principais membros da equipe de transição do futuro governo. O início da montagem da nova administração vem sendo marcado por anúncios e recuos em intenções e medidas. Quais são os erros e os acertos nessa comunicação e o que pode ser feito para melhorar o processo? Ouça no player abaixo.

Acompanhe também uma análise do desempenho dos principais auxiliares de Bolsonaro nos núcleos político, econômico e militar. E uma avaliação do estilo de comunicação do próprio presidente eleito, que é um usuário constante das redes sociais. Vamos abordar todos esses temas com o professor de Comunicação Política da Universidade Presbiteriana Mackenzie Roberto Gondo Macedo.

Esta edição ainda traz mais análise política com José Nêumanne Pinto e a agenda econômica da semana com Silva Araújo, editora de economia do Broadcast da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado.

