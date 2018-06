‘Estadão Notícias’: Especial Reforma Política

O programa desta segunda-feira traz um especial sobre a discussão da reforma política no Congresso Nacional. O parecer sobre o tema será debatido nesta semana na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

Nós entrevistamos o relator da matéria, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. O parlamentar nega que a proposta de uma lista fechada de candidatos por partido seja uma forma de proteger envolvidos nas delações da Odebrecht. O próprio relator é um dos investigados.

A proposta de lista fechada sofre resistências, como a do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que também é ouvido no programa. Ele sugere uma Assembleia Constituinte para tratar do assunto.

E ainda vamos apresentar outros pontos da proposta, como o financiamento público de campanhas e mecanismos de participação popular direta. O programa conta com a análise do professor de Filosofia da USP José Arthur Giannotti, que aponta falhas na atual proposta de reforma política.

E nós também resgatamos momentos históricos. Num passado recente, várias tentativas de fazer uma reforma política têm surgido diante de crises, manifestações populares e casos de envolvimento de políticos em escândalos de corrupção. Ouça, assine e compartilhe!