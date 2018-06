‘Estadão Notícias’: Especialista em PMDB analisa postura do partido em meio à crise

Edição desta quarta-feira, 31, volta a medir o grau de sustentação de Michel Temer à frente do governo. A análise tem como fio condutor o comportamento do próprio partido do presidente, o PMDB. Ouvimos o o cientista político Rafael Mucinhato, especialista no tema. “O PMDB é um partido muito pouco pesquisado ainda pela academia. Sou um dos poucos que tenta entender o partido hoje”, explica. Ouça no player abaixo.

Acompanhado do tema PMDB e o futuro do governo, o programa de hoje também traz mais detalhes do cenário que se desenha para o presidente no julgamento do TSE no próximo dia 06 de junho. De um lado, a defesa do presidente que quer impugnar os depoimentos do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Do outro lado, uma corte que pode tomar como jurisprudência o caso do Amazonas e convocar eleições diretas de imediato.

Confira ainda uma projeção de como o Copom deve se comportar hoje na hora de definir qual será o tamanho do corte na taxa básica de juros da economia, a Selic. E não perca um bate papo com o editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, sobre uma Flip pobre de orçamento, mas criativa em soluções de curadoria.

