‘Estadão Notícias’: Especialistas divergem sobre atuação do STF no julgamento de parlamentares

Edição desta segunda-feira, 19, apresenta uma análise sobre o julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), do afastamento e prisão do senador Aécio Neves . Para Fernando Castelo Branco, do Instituto de Direito Público de São Paulo, o tribunal não fere as leis do país. Já o especialista em STF e professor da Universidade Federal de Campina Grande-PB, Leon Queiroz, acredita que o processo não tem previsão constitucional. Ouça no player abaixo.

O programa de hoje também traz as agendas política com a editora da Coluna do Estadão Andreza Matais, e econômica com a repórter do Broadcast da Agência Estado Maria Regina Silva. E ainda, a opinião forte de José Nêumanne Pinto.

Mande sua opinião e sugestão para o programa: podcast@estadao.com