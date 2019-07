‘Estadão Notícias’: Estamos de volta!

O podcast Estadão Notícias passou por problemas de distribuição nos últimos três dias, o que afetou a entrega do nosso conteúdo para as plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes e também agregadores de podcasts. A instabilidade já foi resolvida, e você pode ouvir na íntegra os últimos episódios, que já estão disponíveis nesses aplicativos.

Além dos aplicativos de streaming, é possível ouvir o “Estadão Notícias” no nosso blog, dentro do portal do Estadão, através deste link.

Você também pode acompanhar as nossas publicações no canal do Estadão no Youtube, neste link.

Pedimos desculpas pelo problema na distribuição do programa.

Agradecemos sua compreensão e audiência.

Um abraço.