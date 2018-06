‘Estadão Notícias’: Estratégia de popularizar a reforma da Previdência está com 2 anos de atraso, afirma especialista

Edição desta terça-feira, 30, fala sobre a tentativa do governo Michel Temer de se comunicar diretamente com o povo sobre a reforma da Previdência e as alterações nas regras em vigor. Para se aproximar da grande “massa”, o presidente começou a participar de programas de auditório, e dar entrevistas a apresentadores populares. Em um dos casos, Temer foi até o programa de Sílvio Santos, no SBT. Defensor da reforma, o “dono do baú” fez uma tabelinha com o presidente sobre os pontos polêmicos do texto, que deve ser votado, em fevereiro, na Câmara dos Deputados. Aliás, a estratégia do governo é uma forma de fazer com que os parlamentares sofram menos pressão e se sintam mais seguros para aprovar a nova previdência. Para o cientista político do Insper, Carlos Melo, apesar dos esforços, o momento não é propício para votar o texto. O especialista lembra que em ano de eleição, os deputados evitam discutir medidas impopulares. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, o segundo capítulo da série especial sobre a neutralidade na internet, produzida e apresentada por Carolina Ercolin. Após os Estados Unidos liberarem os provedores de internet para cobrar mais dependendo do serviço utilizado pelo usuário, políticos, entidades da sociedade civil e o judiciário prometem se debruçar sobre este assunto, que pode se tornar um estopim para que decisões parecidas sejam tomadas em outros países.

