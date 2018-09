‘Estadão Notícias’: Estratégia do PT para manter Lula candidato é arriscada, avaliam especialistas

A edição desta sexta-feira, 7, apresenta uma análise das estratégias políticas e jurídicas do PT na tentativa de manter a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República. O registro foi vetado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na Lei da Ficha Limpa, que torna inelegíveis os condenados em segunda instância, como é o caso de Lula, preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

Ao mesmo tempo, apesar dos recursos jurídicos e do discurso público de manutenção da candidatura, nos bastidores o partido já prepara o lançamento de Fernando Haddad como substituto de Lula e de Manuela D’Ávila como vice na chapa. Qual seria o poder de transferência de votos de Lula? E como ficam os outros candidatos nesse novo cenário de disputa? Vamos ouvir durante o programa as avaliações de Rodrigo Prando, sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, e de Karina Kufa, coordenadora curso de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito do IDP-SP. Ouça no player acima.

Confira ainda nossa tradicional coluna “Direto ao Assunto”, de José Nêumanne Pinto, com os comentários sobre o cenário político.

