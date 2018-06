‘Estadão Notícias’: Exército em favela significa “férias” para bandidos, diz Jungmann

Numa entrevista exclusiva, Raul Jungmann destacou que a estratégia adotada agora é de reforço nos serviços de inteligência e de apoio às operações das polícias Civil e Militar e cobra outras ações por parte do governo estadual. O ministro também foi questionado sobre temas políticos do momento, como a radicalização de quem aponta uma solução militar contra a corrupção. Raul Jungmann ainda destacou que “discutir a relação” é a saída para contornar problemas entre o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Ouça no player abaixo.

Confira também a participação do correspondente na Suíça, Jamil Chade, que traz um trecho de uma entrevista exclusiva com a ex-procuradora-geral da Venezuela Luísa Ortega, que denuncia casos de corrupção no governo de Nicolás Maduro. E ainda: a análise política de José Nêumanne Pinto, na coluna “Direto ao Assunto”.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com