‘Estadão Notícias’: Filhos de Bolsonaro colocam gestão do presidente em risco?

O episódio desta segunda-feira, 7, destaca uma entrevista com o sociólogo Rodrigo Prando, que analisa o clã Bolsonaro no início de governo. Para o professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um dos desafios do 38º presidente brasileiro é delinear limites para a intervenção dos filhos no comando do País.

O grupo político familiar foi construído ao longo dos últimos 30 anos, numa história com polêmicas em Brasília e no Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, pode abrir crise política já no primeiro mês de governo. “Bolsonaro terá que aprender a separar a figura de candidato e de pai da de presidente da República”, diz Prando. Ouça no player acima.

