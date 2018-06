‘Estadão Notícias’: Fim da “caixa-preta”? TSE promete abrir prestação de contas dos partidos

Nesta sexta-feira (08), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promete divulgar a prestação de contas dos 35 partidos brasileiros referentes ao ano de 2017. A novidade é que agora, pela primeira vez, elas foram cadastradas por meio de um sistema eletrônico implantado ano passado. Inicialmente não havia a previsão de tornar aberta ao público a consulta destes dados, via página na internet. Mas graças a pressão de algumas entidades e setores da sociedade civil, o TSE se comprometeu em abrir as planilhas. Antes disso, as prestações eram feitas apenas em papel, o que impedia uma fiscalização mais rigorosa da Justiça Eleitoral. É bom frisar que estas receitas se referem aos montantes recebidos do Fundo Partidário, da contribuição de filiados e doações de pessoas físicas.

Edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ conversa sobre o assunto com um ator importante em todo este processo: o Movimento Transparência Partidária – uma das entidades que exerceu pressão formal sobre o TSE. O advogado Marcelo Issa, entrevistado aqui no programa, relata que os partidos fizeram de tudo para não só adiar a implementação, como até para derrubar o sistema.

Programa de hoje ainda fala sobre a baixa adesão à campanha nacional de vacinação contra gripe e conta com a tradicional coluna ‘Direto ao Assunto’, com o jornalista José Nêumanne Pinto. Hoje ele fala sobre mais um privilégio concedido aos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.