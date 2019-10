‘Estadão Notícias’: Flamengo pode inspirar o governo brasileiro?

É muito comum se identificar os maus exemplos da política impregnados na gestão do futebol: corrupção, corporativismo e os mais diversos tipos de inconsequências administrativas. O que não significa que há espaço e vontade para transformações redentoras. É o caso do Flamengo, que vive um grande momento dentro e fora de campo.

As boas práticas do clube rubro negro podem servir de referência para um Brasil que teima derrapar nas suas crises políticas, econômicas e de gestão? Edição de hoje (29) do ‘Estadão Notícias’ faz este exercício comparativo contando com as participações do colunista Mauro Cezar Pereira, e das editoras do Broadcast, Silvia Araujo e Elizabeth Lopes.

Bolsonaro entrega uma blusa do Flamengo para o presidente da China, Xi Jinping (Foto: Yukie Nishizawa/AFP)