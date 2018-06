‘Estadão Notícias’: Frágil politicamente, governo cede à solução da alta de tributos

Edição desta sexta-feira, 21, volta analisar decisão da equipe econômica do presidente Michel Temer de aumentar as alíquotas do PIS/Cofins sobre os combustíveis para tentar arrecadar R$ 10,4 bilhões a mais neste ano. Tecnicamente está correto, analisa o economista Pedro Vartanian (Mackenzie-SP), entrevistado no programa. Ele lembra, no entanto, que o ideal seria cortar nos gastos ao invés de tributar na arrecadação. Ouça análise no player abaixo.

Outro assunto do programa de hoje é de perfil internacional. Vamos tratar da atual situação do Estado Islâmico. Afinal, o quanto o grupo enfraqueceu com o avanço do exército iraquiano? Já é possível cravar uma derrota?

Confira ainda uma entrevista com o vereador e presidente municipal do PSDB em SP, Mário Covas Neto. Além de assuntos da cidade, ele fala sobre a possível licença de João Dória para concorrer à presidência da República, caso se torne candidato do partido nas eleições do ano que vem.

Você pode participar do programa mandando seu email para: podcast@estadao.com