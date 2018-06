‘Estadão Notícias’: Geddel, Cunha, Loures e Alves ainda podem complicar Michel Temer

Apesar de ter conseguido um novo fôlego na semana passada, após Câmara arquivar a segunda denúncia, o presidente Michel Temer não pode nunca dizer que vai dormir tranquilo ou aliviado. Pelo menos essa é a avaliação da colunista do Estadão, Vera Magalhães, que participa do programa desta segunda-feira, 30. “Quem tem amigos da vida toda como Geddel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha e Rodrigo Rocha Loures, todos investigados ou presos, não pode nunca dizer que vai dormir tranquilo ou aliviado com a certeza de que nada vai acontecer”, diz Vera. Para ela, a governabilidade de Temer também passa pelas reações destes aliados de longa data do presidente. “O que essas figuras vão fazer daqui para frente, se elas vão aguentar o cerco, ou vão partir para outro caminho como uma delação premiada, isso tem, sim, influência sobre a situação política do presidente. É inevitável, é indissociável”. Ouça análise completa no player abaixo.

Como já tradicional às segundas, programa de hoje apresenta a agenda econômica da semana com os comentários da editora do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araújo. Os destaques vão para o novo índice de desemprego e as negociações para a reforma da Previdência.

Confira também os principais pontos que vão mudar na legislação trabalhista com a implementação da novas regras, após aprovação da reforma trabalhista. A vigência da nova lei passa a valer a partir do dia 11 de novembro e promete mexer profundamente com o mercado.

