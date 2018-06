‘Estadão Notícias’: Governistas dão vitória como certa em 2ª denúncia contra Temer

Edição desta quinta-feira, 21, faz uma primeira avaliação sobre o provável julgamento político da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Provável porque o julgamento no Supremo Tribunal Federal ainda não terminou, mas já há maioria (7 x 1) pelo encaminhamento da denúncia para a Câmara dos Deputados. Segundo Andreza Matais, colunista ouvida no programa, o jogo está muito favorável para Temer na esfera política, o que não significa que a famosa tática do “toma lá, da cá” vá sair de cena. Tradicionais métodos para sobrevivência no poder, que incluem emendas e cargos, já estão prontos para serem utilizados pelo Planalto. Ouça no player abaixo.

Ainda nessa seara governamental, ampliamos a análise sobre o atual momento de Temer numa conversa com cientista político e professor da USP, José Álvaro Moisés. Para ele, mesmo com a sensível melhora da economia, os sinais de fragilidade institucional continuam evidentes.

Em nosso destaque internacional, o ‘Estadão Notícias’ de hoje bate um papo com uma brasileira que vive na Cidade do México e relata como a população do país vem lidando a tragédia proporcionada pelo forte terremoto da última terça-feira.

